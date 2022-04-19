إعادة تأهيل ورفع كفاءة 60 فدانا ضمن مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية بواحة الخارجة

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة فى الوادى الجديد، إعادة تأهيل 60 فدانا لدي 15 مزارعا بمركز الخارجة، بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء ومشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

وقال المرسى، إنه سيتم إعادة تأهيل الأراضي المعرضة للملوحة أو الأراضي المعرضة للتصحر وفقد الإنتاجية الزراعية، بهدف تحسين خواص التربة، وذلك فى إطار حرص مركز بحوث الصحراء ومشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة، مشيرا إلى بدء مركز بحوث الصحراء ومشروع الادارة المستدامة للفاو في تعظيم الاستفادة ببعض الأراضي بقري المشروع ومنها قرية ناصر الثورة.

ولفت إلى تحديد 3 مواقع بها تحديات شديدة لوحدة الأرض، ومنها ارتفاع نسبة المياه وشدة ملوحة التربة بهذه الأراضي، فى ظل سوء الصرف بها، ويتبنى المشروع خطة عمل لتجهيز هذة الاراضى واعدادها للزراعة وتحويلها من ارض غير منتجة الي ارض منتجة .

وأضاف، أن مركز بحوث الصحراء بدأ من خلال الفريق البحثي للمشروع، وضع خطة لتحسين خواص التربة بهذة المواقع، من خلال عمليات الحرث العميق وغسيل أملاح التربة وإضافة المحسنات الزراعية مثل الجبس الزراعي والسماد العضوي، بالإضافة الى إتخاذ خطوات فعلية والبدء في شق المصارف الخاص بتلك الأراضي والمعروفة بمسمى مصارف الدرجة الثالثة.

وتبين من خلال المناقشات التي تمت بين المزارعيين والقائمين علي تنفيذ المشروع، أن هناك تعديا علي المصارف، خاصة مصارف الدرجة الثالثة، فتبني المشروع فكرة إحياء حفر المصارف القديمة، وبالفعل قام مركز بحوث الصحراء بعمل نموذج عملي لبعض المواقع بشق مصرف بطول 700 متر وعرض مترين وعمق 2.5 متر، وهو مصرف تم ردمه مسبقا، وذلك لتحسين مستوي الصرف بتلك الأراضي مع البدء في عملية غسيل التربة لإزالة الأملاح الذائبة بجانب تجهيز الارضي واعدادها للزراعة.

وأضاف المرسى، أنه تم وضع العديد من التوصيات الخاصة بالزراعة وتبني فكرة زراعة محصول صيفي بهذة الأراضي، ومنها محصول البونيكام الذي يتحمل درجة ملوحة عالية وكذلك بعض التوصيات الاخري التي ستعيد للارض الزراعية جودتها وإنتاجها، وذلك من خلال رؤية المشروع بالمرحلة الأولي، والتي بدأت برصد المشكلات ووضع حلول تم تنفيذها على أراض الواقع.