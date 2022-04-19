بغداد: العملية العسكرية التركية في كردستان خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي

أدانت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، العملية العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك يعد خرقا للسيادة وتهديدا للأمن القومي العراقي.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية، أن "تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها ،غير مقبول".

وأضافت: "في الوقت الذي نؤكد على تعزيز العلاقات الإيجابية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، وحلّ الملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق المشترك المسبق، فإن الممارسات الأمنية الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية".

وأشارت الرئاسة في بيانها، إلى أن "قرار الدولة العراقية الرسمية وسياستها الخارجية الموحدة، ترتكز على رفض العراق المستمر بأن تكون أرضه ميدانا للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين والتعدي على سيادته وتهديد أمنه واستقراره الداخلي، وكذلك رفض أن يكون منطلقاً للعدوان والتهديد على أي من جيرانه".

وكانت الحكومة العراقية أعربت أمس الاثنين عن رفضها للعمليات العسكرية التركية التي تجري شمالي أراضيها، معتبرة أنها "خرق لسيادة البلاد".

وأطلقت تركيا أمس عملية "قفل المخلب" في مناطق "متينا"، و"زاب"، و"أفشين"، و"باسيان" شمالي العراق.