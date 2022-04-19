 افتتاح حديقة نباتات بالصين تحتوي على 5 ملايين عينة نباتية تمثيلية من القارات الخمس - بوابة الشروق
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افتتاح حديقة نباتات بالصين تحتوي على 5 ملايين عينة نباتية تمثيلية من القارات الخمس

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:20 ص

أعلنت الهيئة الوطنية للغابات والمراعي الصينية، افتتاح حديقة النباتات الوطنية الصينية رسميا في بكين، وتحتوي على أكثر من 30 ألف نوع من النباتات و5 ملايين عينة نباتية تمثيلية من القارات الخمس.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أنه تم بناء حديقة النباتات الوطنية الصينية على مساحة مخططة تبلغ 600 هكتار، حيث بنيت على أساس معهد علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وحديقة بكين النباتية، مضيفة أنها تعد قاعدة وطنية لحماية التنوع النباتي، ورمز مهم لمستوى التنمية المستدامة في البلاد.

يذكر أن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قد وافق على إنشاء حديقة النباتات الوطنية في بكين في ديسمبر عام 2021.

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