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أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الصاروخ الذي استهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي أغارات، فجر الثلاثاء، على قطاع غزة، من طراز "ستريلا" الروسي.

وقال مصدر من الكتائب لقناة "الميادين" اللبنانية، إن هذا الصاروخ المحمول على الكتف تستخدمه المقاومة للمرة الأولى ضد طائرات الاحتلال.

وأضاف أن تجاوز الاحتلال لقواعد الاشتباك في غزة سيقابل برد وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" فإن "ستريلا" هو نظام دفاع جوي صاروخي محمول على الكتف من نوع أرض – جو سوفيتي قصير المدى يعمل على التوجيه الحراري للصاروخ.

وبدأ تطوير هذا النظام في عام 1959، وأُدخلت نسخته الأساسية بعد عام 1966.

ثم دخلت نسخة ثانية منه "ستريلا2" الخدمة في 1968.

ثم جرى إدخال تحسينات عليه من أجل معالجة جوانب قصور ليتم إدخال صاروخ "ستريلا – 2M" الخدمة منذ عام 1971.

يبلغ مداه 3,700م بارتفاع يصل إلى 1,500 متر بسرعة 430 متر بالثانية.

يزن الرأس الحربي للصاروخ 1.15 كجم، ويهدف إلى تدمير الأهداف الجوية دون الصوتية، والخالية من الصوت (الطائرات الثابتة الجناحين، المروحيات، الطائرات بدون طيار) في الارتفاعات الأرضية، والمنخفضة.