اعتبر سيرجيو جونزاليس، مدرب قادش، أن سيناريو مباراة فريقه أمام برشلونة أمس "كان رائعًا" بعد فوزه للمرة الأولى في التاريخ على الفريق الكتالوني على ملعب كامب نو، بهدف لوكاس بيريز.

وأكد المدرب في تصريحات لـ"موفيستار بلس": "أعتقد أنها كانت مباراة متكاملة من جانبنا. سعيد للغاية. لقد سار كل شيء كما خططنا له".

وأقر بأن قادش عانى لأنه "لاحت لهم فرص للتسجيل وتحقيق التعادل"، على الرغم من أنه أشار إلى أن فريقه "كان بإمكانه أيضًا أن يسجل هدفًا آخر".

ونجح قادش، وفقا لجونزاليس، في تعطيل إحدى أفضل مزايا برشلونة وهي اللعب التوافقي "كان الشيء المهم هو غلق المساحات من العمق، ولقد نجحنا في ذلك، لكن لديهم فريق على مستوى عال من الجودة، وتمكنوا من الحصول على الكثير من العرضيات".

وأنهى برشلونة المباراة بـ5 مهاجمين، وضغط كثيرًا على قادش في الدقائق الأخيرة، وحاصرهم في منطقة الجزاء.

واعتبر جونزاليس أن "كامب نو كان متفانيا تماما مع فريقه، وساعدهم ذلك على الضغط في الدقائق القليلة".