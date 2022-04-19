هيئة قناة السويس توقع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات البحرية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على مد جسور التعاون مع شركاء النجاح وتوسيع نطاق عمل شركات الهيئة، ليشمل تقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة للشركات العاملة في قطاع البترول، بما يصبو نحو تحقيق أهداف استراتيجية التطوير بالهيئة 2023 والرامية إلى تنويع مصادر الدخل بالهيئة، وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على أصول الهيئة وتعزيز تنافسية شركاته.



جاء ذلك خلال حضور رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)، بمشاركة نبيل زيدان مدير إدارة الشركات، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.



وقالت هيئة قناة السويس، في بيان اليوم، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال صناعة خزانات البترول بملحقاتها وتنفيذ كافة الأعمال البحرية شاملة أعمال الدهانات وأعمال التركيبات الميكانيكية والمدنية، علاوة على ما تتيحه مذكرة التفاهم من دراسة إمكانية إقامة تحالف بين الطرفين؛ لدراسة الفرص التسويقية للمشروعات القومية في قطاع البترول والإنشاءات المعدنية.



من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "بترومنت" المهندس أحمد فؤاد، عن سعادته بالتعاون مع الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في ضوء ما يتيحه التعاون من الاستفادة من الإمكانيات الواعدة للشركة والتنسيق المشترك لتنفيذ مشروعات كبرى مستقبلية في قطاع البترول والإنشاءات المعدنية.



وقع مذكرة التفاهم، المهندس عماد إسحاق عزيز رئيس مجلس إدارة الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، والمهندس أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة بترومنت.



جدير بالذكر أن الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة، وتعد نتاجا لخطة إعادة الهيكلة التي تنتهجها الهيئة، والتي أثمرت عن دمج كل من شركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية في كيان واحد؛ لتعظيم الاستفادة من المقومات البشرية والفنية، وتوسيع نطاق العمل بعقد شراكات مع شركات كبرى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.