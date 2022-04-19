مواقيت الصلاة الثلاثاء 19 أبريل 2022

مواقيت الصلاة الثلاثاء، تستمر الشروق فى نشر المواعيد المحددة وفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم، والتى تشمل الصلوات الخمس (الفجر والظهيرة والعصر والمغرب والعشاء).
مواقيت الصلاة فى القاهرة
قيام صلاة الفجر 3:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
أذان صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
قيام صلاة العشاء 7:46
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:55 ص
أذان صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
قيام صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م
مواقيت الصلاة فى الشرقية
موعد أذان الفجْر: ٣:٤٩ ص
قيام صلاة الشروق: ٥:٢١ ص
قيام صلاة الظُّهْر: ١١:٥٢ ص
موعد أذان العَصر: ٣:٢٩ م
قيام صلاة المَغرب: ٦:٢٤ م
موعد أذان العشاء: ٧:٤٦ م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:48
موعد صلاة الظهر 11:50 م
قيام صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
أذان صلاة العشاء 7:42 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
أذان صلاة العصر 17: 3
قيام صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:30
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:46 ص
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:10 م
قيام صلاة العشاء 7:29 م.