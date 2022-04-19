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مواقيت الصلاة الثلاثاء 19 أبريل 2022

مواقيت الصلاة فى رمضان - أرشيفية
مواقيت الصلاة فى رمضان - أرشيفية

نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 4:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 4:11 ص

مواقيت الصلاة الثلاثاء، تستمر الشروق فى نشر المواعيد المحددة وفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم، والتى تشمل الصلوات الخمس (الفجر والظهيرة والعصر والمغرب والعشاء).

مواقيت الصلاة فى القاهرة
قيام صلاة الفجر 3:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
أذان صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
قيام صلاة العشاء 7:46

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:55 ص
أذان صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
قيام صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م

مواقيت الصلاة فى الشرقية

موعد أذان الفجْر: ٣:٤٩ ص

قيام صلاة الشروق: ٥:٢١ ص

قيام صلاة الظُّهْر: ١١:٥٢ ص

موعد أذان العَصر: ٣:٢٩ م

قيام صلاة المَغرب: ٦:٢٤ م

موعد أذان العشاء: ٧:٤٦ م

 مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:48
موعد صلاة الظهر 11:50 م
قيام صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
أذان صلاة العشاء 7:42 م.


مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
أذان صلاة العصر 17: 3
قيام صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:30

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:46 ص
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:10 م
قيام صلاة العشاء 7:29 م.

 

 


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