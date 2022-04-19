كوريا الجنوبية تكتشف لأول مرة حالات إصابة بمتغيري XE وXM من متحور أوميكرون

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها أكدت لأول مرة حالتي إصابة بسلالة إكس إي (XE)، وحالة إصابة بسلالة إكس إم (XM)، وهما سلالتان مؤلفتان من سلالات أوميكرون من كورونا.

وأوضحت السلطات -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أنه اكتشاف الإصابة الوحيدة بسلالة إكس إي في الحالة الوافدة من بريطانيا في يوم 27 مارس، وتم رصد الإصابة الأخرى بها في الحالة المحلية في يوم 30 من نفس الشهر، بينما تم اكتشاف الإصابة بسلالة إكس إم في يوم 27 من الشهر الماضي، كما تم العثور على كل إصابة بسلالتي إكس إي، وإكس أم في الحالات المحلية، مما لا يستبعد معه إمكانية تفشيهما داخل البلاد.

يشار إلى أن متحور إكس إي هو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، بينما متحور إكس إم هو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بي إيه 1. 1" و"بي إيه 2".