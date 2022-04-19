الاتحاد الأوروبي يسعى لإعطاء رأيه بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام له في يونيو

تسعى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى إبداء رأيها بشأن محاولة أوكرانيا لكي تصير مرشحة للانضمام إلى التكتل، في يونيو المقبل، ما يمهد الطريق أمام قرار محتمل من جانب القادة في نفس الشهر، بحسب ما قاله أشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، سلمت استبيان عضوية إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عندما زارت كييف في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومن جهته، قال نائب رئيس وزراء أوكرانيا لشؤون التكامل الأوروبي يوم أمس الاثنين، إن أوكرانيا قدمت جولتها الأولى من الإجابات في الأسبوع التالي، وإنها تعمل بالفعل على المجموعة التالية من الأسئلة.

ومن الممكن أن تؤدي الخطوة إلى تعقيد الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، لأن روسيا كثيرا ما أشارت إلى قرار كييف المتعلق بإقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) كأحد الأسباب المنطقية لغزوها لأوكرانيا.