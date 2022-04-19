 سميرة عبد العزيز: حزنت لعدم عرض مسلسل «الكتابة على لحم يحترق» عبر التلفزيون المصري - بوابة الشروق
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سميرة عبد العزيز: حزنت لعدم عرض مسلسل «الكتابة على لحم يحترق» عبر التلفزيون المصري

سميرة عبدالعزيز
سميرة عبدالعزيز
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:19 م

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن مسلسلًا وصفته بـ"الوطني" هو الكتابة على لحم يحترق ألفه زوجها الكاتب محفوظ عبد الرحمن، تم إهداؤه للتلفزيون المصري لكنه لم يعرض وهو ما أحزنها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حكايات 60 سنة دراما" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة "ten"، أنّ زوجها كتب عدة قصص قصيرة، ثم عمل على كتابة أعمال تلفزيونية.

وأوضحت أن قصصه لم تُحوَّل إلى أعمال دراما، لكنّه كان يدوّن أفكارًا يرغب في الكتابة عنها.

وأشارت إلى أنّ محفوظ كتب الكثير من الروايات لكنه أغلبها عُرضت في دول عربية ولم تعرض في مصر.

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