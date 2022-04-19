جامعة الإسكندرية تتقدم 22 مركزا في تصنيف ويبومتركس للجامعات

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تواجد الجامعة ضمن أعلى قائمة لجامعات العالم ‏فى تقييم ويبومتركس الأسباني للعام 2022، متقدمة بذلك 32 مركزاً عالمياً عن العام الماضى.

وأوضح قنصوه، أن ذلك التصنيف يؤكد أن جامعة الأسكندرية على الخارطة العالمية، ‏وجهودها في التوسع في الشراكات والبرامج الدولية بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية في العديد من التخصصات، واهتمامها بتخصصات وظائف المستقبل واستحداث برامج تتماشى مع التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا البازغة.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان اليوم، أن جامعة الإسكندرية وفقا لهذا التقييم جاءت فى الترتيب الثاني على مستوى الجامعات المصرية، والترتيب السادس على مستوى 1346 جامعة عربية، والمرتبة السابعة على مستوى 2049 جامعة ‏أفريقية، والمرتبة 731 على مستوى 11998 جامعة عالمية.