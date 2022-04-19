السلطات الألمانية تسجل 200 جريمة أسبوعيا متعلقة بالحرب في أوكرانيا

يسجل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا أسبوعيا حوالي 200 جريمة متعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس المكتب، هولجر مونش، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن هذه الجرائم "تستهدف في الغالب أفرادا منحدرين من أصل روسي في مجتمعنا، ولكن منها أيضا ما يستهدف أفرادا من أصل أوكراني"، موضحا أن هذه الحالات تتعلق في أغلبها بجنح، مثل تهديدات وشتائم أو الإضرار بممتلكات.

وتستمر الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أسابيع. وسجلت الشرطة الاتحادية أكثر من 350 ألف لاجئ من أوكرانيا في ألمانيا منذ بدء المعارك. ويُعتقد أن العدد الفعلي أعلى بكثير.