البيت الأبيض: محادثات بين بايدن والحلفاء بشأن محاسبة روسيا على الأزمة الأوكرانية

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجري اتصالا مع الحلفاء، لبحث الأزمة الأوكرانية، والتنسيق لـ"محاسبة روسيا".

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن المحادثات عبر الفيديو مع الحلفاء والشركاء ستشمل كيفية التنسيق بشأن محاسبة روسية على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كما ستتطرق أيضًا إلى الدعم المستمر للولايات المتحدة وشركائها لكييف والجهود المبذولة لمحاسبة موسكو.

وفي سياق متصل، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس بايدن لاينوي زيارة كييف على الرغم من إلحاح نظيره زيلينسكي، لافتا إلى أن واشنطن لن تحدد وقت أو هوية أي مسئول أمريكي ينوي زيارة أوكرانيا لأسباب أمنية، مشيرا إلى أن هناك نية بإعادة فتح السفارة الأمريكية في كييف.