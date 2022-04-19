عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد تصدي طفل فلسطيني، للمستوطنين في الأقصى بقراءة آيات من القرآن الكريم، حيث تلا الطفل الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة.

وأصيب، اليوم الثلاثاء، عدد من الشبان بالاختناق، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال عند مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي حضرت إلى المكان، لتأمين حماية مسيرة استفزازية للمستوطنين باتجاه مستوطنة «حومش» المخلاة.

يذكر أن أكثر من خمسين باصا تقل عشرات المستوطنين، وصلت إلى المكان؛ تمهيدا لمسيرة المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت منذ ساعات الصباح كافة مداخل بلدة برقة بالسواتر الترابية، في ظل دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة.



