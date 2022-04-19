يعتبر 2022 عاما استثنائيا في تاريخ مصر، حيث يشهد مرور قرن على حصول مصر على حقها في الاستقلال، الذي جاء بموجب تصريح 28 فبراير 1922، وأعلنت بريطانيا من خلاله رفع حمايتها عن مصر، وفتح الطريق أمامها للتصرف كدولة مستقلة وذات سيادة.

كان لخطوة الاستقلال -ولو كان جزئيا- انعكاس هام وتغير ملموس على وضع مصر، فمن بعده أصدرت دستورها، وأنشأت "وزارة الخارجية"، وبدأت في إرسال بعثات دبلوماسية خاصة بها في مختلف بلاد العالم، والانضمام للمنظمات الدولية، وكان لذلك نتائج هامة تمثلت في مزيد من الوجود والتأثير المصري في "خريطة السياسية العالمية".

ودعّم هذا التأثير الدبلوماسي، وجود شخصيات متميزة، قادرة على التفاعل مع مجريات التغيرات العالمية والقضايا المحورية، التي كانت مصر غالبا في القلب منها، خاصة في الفترة التي تلت "ثورة يوليو"، حيث خاضت من بعدها عددا من المعارك دفاعا عن حريتها، وكان لجهود الدبلوماسية دور لا يقل عن القتال العسكري.

ومع الاحتفال بمئوية "الدبلوماسية المصرية"، تستعرض "الشروق" في حلقات مسلسلة مواقف من حياة أبرز الشخصيات الدبلوماسية في التاريخ الحديث، وذلك على مدى الثُلث الثاني من شهر رمضان المبارك

وإلى الحلقة الثامنة…

يعتبر إسماعيل فهمي، من أعلام الدبلوماسية المصرية؛ إذ أن المكانة الكبيرة التي تمتع بها بين وزراء الخارجية على تتابعهم، مرجعها هو تكوينه الشخصي وليس فقط النجاح المهني، فكثير من المواقف من حياة فهمي تؤكد ذلك، من واقع مذكراته، التي جاءت بعنوان "التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط"، ونشرتها مكتبة مدبولي في عام 1985.

من أبرز محطات فهمي المهنية، كانت مع منصب وزير الخارجية، الذي تولاه في ظروف صعبةو(حرب أكتوبر) وتركه طواعية في ظرف حساس مع استعداد الرئيس محمد أنور السادات، لزيارة القدس وتقديم مبادرة للسلام مع إسرائيل؛ لذلك فقد جمعته بالسادات علاقة طويلة لنحو خمس سنوات، كانت مليئة بالمواقف اللافتة.

كان أول لقاء شخصي جمع فهمي بالسادات، مفترضا أن يكون لقاء قصيرا ورسميا، فقد سبقه قرار من السادات بأن يستبعد فهمي من منصب وكيل وزارة الخارجية، وتعيينه سفيرا لمصر بألمانيا الغربية، فطلب فهمي أن يودع الرئيس قبل سفره كعرف دبلوماسي، لكن الأقدار غيرت مسار هذا اللقاء، ومهّد لثقة واعتماد وتكليف فهمي بمهام أكبر.

يقول فهمي، لقد تميز اللقاء بالصراحة التامة من الطرفين، وأدهشني الصراحة التي تحدث بها السادات معي حيث أخذ يشرح آرائه، و يطلب معرفة وجهة نظري حيال مجموعة مختلفة من الموضوعات، ولكني أدهشت أيضا إذ كنت معه منذ البداية صريحا للغاية، حيث قلت له إنني أقدر كثيرا كل ما فعله من أجلى في الماضي، وبدون معرفة سابقة؛ إذ وافق على تعييني وكيلا للخارجية، واختارني في النهاية سفيرا لدى ألمانيا الغربية.

ويضيف فهمي، ولكنني صارحته بألا ينتظر أن ينتج عن عرفاني بالجميل الموافقة على آرائه طوال الوقت، وأوضحت أنه إذا تعين أن تستمر علاقاتنا فإنني سأبلغه دائما و بصراحة ما أعتقد به تماما على أساس من اقتناعي وضميري ولم يكن هذا موقفا جديدا أتخذه، ولكنه كان موقفا عميق الجذور داخلي يعود إلى تربيتي، وفترة شابي.

وعن رد فعل السادات عن وجهة نظره، يقول فهمي: وأستمع إلىّ السادات في دهشة وقال: «إسماعيل، إن هذا غريب جدا؛ فالكثير من الناس لا يقولون لي ماقلته الآن».

وغداً نلتقي في حلقة جديدة.

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