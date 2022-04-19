عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد مشاهد من معارك بين قوات روسية وأوكرانية في إقليم دونباس.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة «إنديا توداي»، اليوم الثلاثاء: «تهدف العملية في شرق أوكرانيا - كما أُعلن بالفعل - إلى التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، وستستمر هذه العملية، وستبدأ الآن المرحلة التالية من هذه العملية الخاصة. ويبدو لي أن الآن ستكون لحظة مهمة خلال هذه العملية الخاصة».