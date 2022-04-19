ألمانيا تسجل تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء، تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 9ر669، مقابل 8ر808 أمس الاثنين. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 2ر1087، وقبل شهر 1730.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 22 ألفا و483 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 162 ألفا و790 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 حالات، مقابل 289 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 23 مليونا و459 ألفا و628 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 20 مليونا و347 ألفا و900، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 132 ألفا و960 شخصا.