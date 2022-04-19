مصرع 6 أشخاص على الأقل في 3 انفجارات بمدرسة غرب كابول

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح، في 3 انفجارات بمدرسة ثانوية غرب العاصمة الأفغانية.

وقال مسئولون بالشرطة الأفغانية، بحسب وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، إن العديد من سكان الحي ينتمون إلى طائفة الهزارة الشيعية، وهي أقلية عرقية ودينية كثيرا ما تستهدفها الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المسؤولون: "ثلاثة انفجارات وقعت في مدرسة ثانوية وهناك بعض الضحايا".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي جاء عقب حالة من الهدوء في أعمال العنف، خلال أشهر الشتاء الباردة في أفغانستان وبعد انسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.

وتقول حكومة طالبان إنها قامت بتأمين البلاد منذ توليها السلطة، في أغسطس الماضي، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر تجدد الإرهاب لا يزال قائما، وقد أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن عدة هجمات كبرى.