الخارجية الأوكرانية: 16 بعثة دبلوماسية أجنبية استأنفت عملها في كييف

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن 16 بعثة دبلوماسية أجنبية استأنفت عملها في كييف، وسط استمرار العملية العسكرية الروسية.

وذكرت وزارة الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية اليوم الثلاثاء: "هناك عدد متزايد من البعثات الدبلوماسية للدول الأخرى يٌعيد فتح أبوابه في كييف كل يوم، حتى أمس الاثنين عاد إلى العمل في كييف، دبلوماسيون من مكتب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا وتركيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والفاتيكان ومولدوفا وجورجيا وإيران وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان".