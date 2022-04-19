الأرصاد: ننعم بطقس ربيعي مستقر حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت موجة حارة اعتبارًا من بداية الأسبوع الجاري، وحتى أمس الاثنين، موضحة أن ذروتها كانت يوم الأحد، إذ بلغت العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن البلاد تشهد انخفاضات تدريجية في درجة الحرارة، حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تشهد طقسًا ربيعيًا مستقرًا، ليسود طقس معتدل نهارًا على المناطق الشمالية للبلاد: السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وذكرت أن محافظات جنوب وشمال الصعيد تشهد أجواء مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا، خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الحرارة تنخفض ليلًا بشكل ملحوظ، وتصل العظمى إلى 14 على القاهرة الكبرى، وتتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد، أن الطقس معتدل الحرارة ليلًا، وبارد خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، ناصحة المواطنين باصطحاب جاكيت خفيف خلال التواجد خارج المنزل ليلًا؛ تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

وذكرت أن نشاط الرياح على مناطق السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد، يؤدي إلى مزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة، معلنة استمرار تأثيره على تلك المناطق، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقعت استمرار الانخفاض التدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ثم تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل؛ لتتراوح العظمى ما بين 30 إلى 31 درجة، قائلة إن الفترة الحالية متقلبة ما بين ارتفاعات وانخفاضات بدرجة الحرارة.