قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن «حربا اقتصادية تدور رحاها ضد روسيا، حيث إن هذه ليست مجرد عقوبات، ولكنها تعمل على خنق اقتصاد البلاد وعزله».



وأضاف ميدفيديف، في اجتماع لهيئة مجلس رئاسة العلوم: «بلدنا الآن في وضع خاص، فالضغط غير المسبوق الممارس على روسيا مستمر، وفي الواقع، هذه ليست حتى عقوبات، ولكن كما أخبرنا مسؤولون أجانب، حرب اقتصادية».



وتابع: «كنا نستعد لذلك، من الواضح أن الوضع صعب، ولكن لن ينجح أحد في خنق اقتصادنا، وعزل روسيا عن العالم، عن الدول الأخرى»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الثلاثاء.



واعتبر أن الكلام حول محاولات توسيع الناتو بالقرب من الحدود الروسية لم يعد مجرد تعبير، وليس مجرد مجموعة من التهديدات القياسية، معقبًا: «لذلك عليك أن تكون مستعدًا لأعمال عدوانية».



وأوضح: «جميع التهديدات معروفة، وقد ورد ذكرها مرارًا، نحن نتحدث، أولاً وقبل كل شيء، عن محاولات توسيع وجود الناتو بالقرب من حدودنا، لم يعد هذا مجرد تعبير وليس مجموعة من التهديدات القياسية».



وأردف: «يجب أن نكون مستعدين لتلك الأعمال العدوانية التي قد تحدث، وبالتالي بناء نظام يتيح لنا تزويد بلادنا بأحدث الأسلحة، وهذا يتطلب معدات قوية ذات تقنية عالية يمكن الاعتماد عليها للاستخدام العسكري والمزدوج».