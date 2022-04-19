قالت الفنانة مي كساب، إن كواليس مسلسل «أحلام سعيدة» كانت مبهجة، خاصة أن هناك علاقة صداقة تجمعها بالفنانة يسرا وغادة عادل، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي تتعامل فيها مع الفنانة شيماء سيف، والتي وصفتها بأنها «اختراع».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن شخصية ليلى التي تلعب دورها في المسلسل سلاح ذو حدين، معقبة: «إما تكون كئيبة ونكدية وبومة، أو حد يعمل خلطة متى تكون متأثرة وتقلب من التأثر تضحك».

ولفتت إلى تأييدها قرار المخرج عمرو عرفة الاستعانة بها لتقديم هذا الدور؛ لأن التغيير من الحديث بجدية إلى ضحك ليس سهلًا، قائلة إن المؤلفة هالة خليل، أخبرتها منذ البداية بأن «ليلى» أكبر دور درامي في الورق، وتعاني من مشكلات كثيرة وتنقلات نفسية طول الوقت.

ونوهت إلى تأثرها بشخصية ليلى حتى الآن، لترد مازحة على قول مقدمة البرنامج بشأن تأثير الشخصية على منع زوجها من الارتباط بأخرى: «ميقدرش يتجوز عليا.. جبت له 3 عيال».

وأشارت إلى أن «ليلى» شخصية طيبة لدرجة السذاجة، إضافة إلى أنها غير منفتحة على العالم ولا تفهم العديد من الأشياء، وتحصر نفسها بين المطبخ والمسلسلات القديمة، متابعة: «كانت معتقدة أنها وصلت لسن اليأس ولن تنجب مرة أخرى، وضحت بمشاعرها وقبلت أن يتزوج زوجها عليها».

وذكرت أن المنتجة مها سليم عرضت عليها بطولة مسلسل آخر، بعد تقديم حكاية «عقبال عوضك» في مسلسل «زي القمر»، موضحة أنها طلبت من المنتجة تأجيل العمل على المسلسل؛ حتى تقرأ الورق بصورة متأنية.

وتابعت: «لم أوفق في بطولاتي بسبب عدم قراءة الورق بصورة متأنية، ودي فرصة بطولة مطلقة للمرة الثالثة، الكتاب كانوا تعبانين في اللعبة ومكنش في وقت لكتابة المسلسل الجديد، لذلك طلبت تأجيل الأمر لكن العقد مستمر».

وعن ظهورها بكوب عليه شعار نادي الزمالك ضمن أحداث المسلسل، أكدت انها «زملكاوية أبا عن جد»، مختتمة: «موقع التصوير كله زملكاوي، لكن من عام 2011 قررت عدم التعصب، لأن التعصب أسوأ شيء، أنا أفرح لحصول النادي الأهلي على بطولات ولا أحب جو التعصب إطلاقا».