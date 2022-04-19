بايدن يعلن إرسال المزيد من قوات المدفعية إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن بلاده سترسل مزيدًا من المدفعية إلى أوكرانيا، وذلك عقب اتصاله في وقت سابق مع حلفاء غربيين لمناقشة الغزو الروسي.



ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا، قال بايدن "نعم"، بحسب وكالة "رويترز".



وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في وقت سابق، للصحفيين الذين يسافرون مع بايدن إلى نيو هامبشاير، بأنّ الإدارة ستواصل تقديم المزيد من الذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.



في سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا، لمدة 4 أيام، اعتبارا من بعد الخميس، تزامنا مع عيد الفصح المسيحي.



وقال الأمين العام في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "أدعو اليوم إلى هدنة إنسانية لمدة 4 أيام في الأسبوع المقدس الذي يبدأ يوم الخميس العظيم وحتى عيد الفصح الأحد الموافق 24 أبريل الجاري".