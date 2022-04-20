 بالفيديو.. مشاهد لجثث ودمار هائل في شوارع مدينة ماريوبول الأوكرانية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مشاهد لجثث ودمار هائل في شوارع مدينة ماريوبول الأوكرانية

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:54 م

عرضت فضائية «يورو نيوز» العربية، فيديو يرصد مشاهد لجثث ودمار هائل في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة «إنديا توداي»، اليوم الثلاثاء: «تهدف العملية في شرق أوكرانيا - كما أُعلن بالفعل - إلى التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، وستستمر هذه العملية، وستبدأ الآن المرحلة التالية من هذه العملية الخاصة. ويبدو لي أن الآن ستكون لحظة مهمة خلال هذه العملية الخاصة».

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