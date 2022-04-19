البيت الأبيض: بايدن لن يزور أوكرانيا رغم دعوة زيلينسكي

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يخطط حاليا لزيارة أوكرانيا، رغم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي له.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في واشنطن يوم الاثنين: "لا توجد مثل هذه الخطط".

وتركز الحكومة الأمريكية على إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وإذا سافر أحد أعضاء الحكومة الأمريكية إلى أوكرانيا، فلن يتم الإعلان عن ذلك إلا بعد وصوله لأسباب أمنية.

وكان زيلينسكي قد دعا بايدن إلى زيارة أوكرانيا للاطلاع على الوضع هناك بشكل مباشر بعد نحو شهرين من الحرب.

ويقال إن واشنطن تدرس إرسال وزير الدفاع لويد أوستن أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن لزيارة أوكرانيا، وإذا صح ذلك فإنه سيجعل من غير المرجح أن يسافر بايدن نفسه إلى البلاد في المستقبل القريب.