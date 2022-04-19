الفاو: أوكرانيا لن تستطيع زراعة أو حصاد ثلث المحاصيل في 2022

أشارت تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، إلى أن ثلث المحاصيل والأراضي الزراعية قد لا يتم حصاده أو زراعته في عام 2022 في أوكرانيا، بسبب غزو روسيا لها.

وقالت المنظمة إنه يؤدي النزوح القسري للسكان المدنيين الفارين من الحرب وتجنيد الرجال في قوات الدفاع الإقليمية إلى نقص اليد العاملة وزيادة العبء على كاهل النساء. ويتفاقم هذا الوضع نتيجة تراجع إمكانية الحصول على المدخلات الزراعية الحيوية وتوافرها.

وتبيّن البيانات الأولية التي جمعتها المنظمة، من خلال عمليات التقييم المستمرة، أن المزارعين على كل المستويات يحتاجون إلى النقد لشراء ما يلزم من مدخلات وخدمات لإنتاج الأغذية والحفاظ على عملياتهم الزراعية.

وتقتضي تبعات الحرب توسيع نطاق ما تقوم به المنظمة من أنشطة وما تقدمه من دعم فني في مختلف أنحاء البلاد، ويتعين على المنظمة توفير مدخلات المحاصيل وسواها على المديين القريب والمتوسط، فعلى المدى القريب، سيؤدي توفير بذور الخضروات والمحاصيل، إضافة إلى النقد، إلى ضمان الوفاء بالمواعيد الموسمية لإنتاج الأغذية.

وسيشمل الدعم المقدم لأصحاب الماشية توزيع الماشية الصغيرة، ومدخلات الصحة الحيوانية، والعلف، لتمكين الأسر المعيشية المستضعفة من إنتاج الحليب واللحوم والبيض لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وستواصل المنظمة دعم المنتجين متوسطي الحجم والجهات الفاعلة الرئيسية في السوق على طول سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية لتعزيز وظائف السوق والحصول على الأغذية في المجتمعات المحلية والمراكز الحضرية الرئيسية.

وإضافة إلى ذلك، ستقدم المنظمة تحويلات نقدية غير مشروطة بوسعها دعم مجموعة واسعة من الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة وغيرها من الأسر الضعيفة والمتأثرة بالنزاع. ويمكن للمستفيدين استخدام النقد لدعم إنتاج الأغذية وبيعها، بما يشمل اليد العاملة والنقل والخدمات والمعدات البيطرية، في المناطق التي تتوفر فيها هذه الأموال محليًا في الأسواق.

ويبلغ تمويل المنظمة حتى الآن 8.5 ملايين دولار أمريكي، وهو ما سيسمح بالوصول إلى 941 70 شخصًا من خلال دعم سبل كسب عيشهم. ويتألف هذا التمويل من أموال المنظمة ومساهمات من الشركاء في الموارد بما فيهم اليابان وبلجيكا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المساعدة الإنسانية التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.

وتأتي هذه المساهمات في وقت حرج من الاستجابة للأزمة. وستدعم هذه الأموال صغار المزارعين للحفاظ على الحد الأدنى من إنتاج الأغذية عن طريق توفير بذور القمح والمدخلات الزراعية الرئيسية. وتبلغ فجوة التمويل الآن 106.9 ملايين دولار أمريكي. ومع توافر المزيد من الموارد، سيتسنى للمنظمة الوصول إلى المزيد من الناس في الوقت المناسب لموسم الربيع.