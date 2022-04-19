 محافظ مطروح يستقبل رئيس مدينة السلوم الجديد ويؤكد على أهمية إنجاز المشروعات والخدمات - بوابة الشروق
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محافظ مطروح يستقبل رئيس مدينة السلوم الجديد ويؤكد على أهمية إنجاز المشروعات والخدمات

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:22 م

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، العميد عبد الغني السماحي، رئيس مركز ومدينة السلوم الجديد.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، على أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال مشروعات البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والتواصل الدائم والمستمر معهم، لافتا إلى تقديم كل الدعم لخدمة أهالي السلوم.

كذلك استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رئيس مركز ومدينة الضبعة الجديد، مؤكدا تقديم كل الدعم لخدمة أهالي الضبعة، وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال مشروعات البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين، مع الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والتواصل الدائم والمستمر معهم.

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