 مركز طه حسين الثقافي يعلن عن مسابقة للرسم احتفالا بعيد تحرير سيناء - بوابة الشروق
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مركز طه حسين الثقافي يعلن عن مسابقة للرسم احتفالا بعيد تحرير سيناء

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 6:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 6:35 ص

أعلن مركز رامتان الثقافي متحف طه حسين، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، عن مسابقة الرسم في إطار الاحتفال بيوم تحرير سيناء.
وتتضمن الفئات العمرية للمشاركين:، الفئة الأولى: 8-18 عامًا، الفئة الثانية: 18-22 عامًا.
يشار إلى أن آخر موعد للمشاركة: 25 أبريل الجاري على أن تكون مساحة العمل المشارك مقاس 35x50، وباستخدام أي نوع ألوان.
يذكر أن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور ينظم خلال شهر رمضان ما يقرب 156 نشاطا فعليا و66 نشاطا إلكترونيا يشمل مجموعة من الورش والحرف التراثية بالمواقع والمتاحف التابعة.


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