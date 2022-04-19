قالت الفنانة فيفي عبده، إن عملها مع الفنانة شيرين رضا، في مسلسل «شغل عالي» ممتع، مازحة: «انتقمنا من الرجال على قد ما قدرنا، ويستحقوا أكثر».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن المسلسل ينتقم من الرجال الذين عذبوا النساء، قائلة: «الرجالة على رأسنا من فوق، لكننا ننتقم من الرجالة اللي عذبوا الستات الغلابة، اللي مش عارفين ياخدوا حقوقهم».

وأشارت إلى أن المسلسل لا يحرض النساء وإنما يحصل على حقوقهن فقط، متابعة: «مبنحرضش بناخد حقوقهم بس، وده مش معناه إنهم يعملوا زي ما إحنا بنعمل، إحنا بناخد حقوق الناس اللي مغلبة الغلابة، اللي باسطينهم ملناش دعوة بيهم».

ولفتت إلى أنها تشعر بانهيار مع استمرار تصوير المسلسل بداية من بعد الإفطار وحتى العاشرة صباحًا، مناشدة الجمهور أن يقف في صف السيدات بعد مشاهدة المسلسل.

من جانبه، أوضح المخرج مرقس عادل، أن الفكرة ليست مرتبطة بالانتقام من الرجال فقط لا غير، وإنما يغير القوالب النمطية بأن كل النساء تتسمن بالنكد وكل الرجال خائنون، مشيرًا إلى أن «المرأة تأخذ حقها كاملًا في موسم رمضان هذا العام».

مسلسل «شغل عالي»، بطولة فيفي عبده، وشيرين رضا، وتوني ماهر، وبسمة داود، ومروان يونس، وكريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.