معرض خيري للملابس بمدينة نويبع بجنوب سيناء

شاركت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء في فعاليات تنظيم المعرض الخيري للملابس، الذي جرى تنظيمه بمركز شباب مدينة نويبع، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية بهدف دعم أهالي مدينة نويبع.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تنظيم المعرض في إطار الحرص على دعم غير القادرين من أهالي المدينة، ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، وذلك انطلاقًا من مبدأ المسئولية المجتمعية التي تتبناها المديرية اتجاه مواطني المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق، اليوم الثلاثاء، أن المعرض الخيري للملابس ينظمه قطاع خدمة المجتمع، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لتلبية متطلبات الأسر الأكثر احتياجًا، ويُعد خطوة لتنمية المجتمع في العمل الخيري والتنموي، وذلك من خلال تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأكد أن فعاليات المعرض مستمرة على مدار أسبوع، ويضم عدد كبير من الملابس والحقائب والأحذية والإكسسوارات، ويجري توزيعها بالمجان للمواطنين الغير القادرين.