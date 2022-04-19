الفاو: 115 مليون دولار تحتاجها أوكرانيا لضمان الأمن الغذائي

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة ماسة إلى توفير حوالي 115.4 ملايين دولار أمريكي؛ للحيلولة دون تعرض حالة انعدام الأمن الغذائي للمزيد من التدهور وتفاقم الاضطرابات التي تتخلّل سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المزارعين الأوكرانيين في زراعة الخضروات والبطاطا خلال موسم الربيع، وأنه ينبغي السماح للمزارعين بالذهاب إلى حقولهم وإنقاذ حصاد القمح الشتوي، وبفضل هذه الخطة وتماشيًا مع النداء السريع المنقح المشترك بين وكالات الأمم المتحدة، تمكنت المنظمة من زيادة المبلغ المطلوب في البداية والبالغ 50 مليون دولار أمريكي بأكثر من الضعف لدعم 660 376 من الأسر المزارعة الصغيرة والمتوسطة الحجم، أي قرابة مليون شخص حتى ديسمبر 2022.

وقال رين باولسن، مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في المنظمة "في ظلّ تدهور فرص الحصول على الأغذية وإنتاجها وتوافرها بشكل عام في أنحاء عديدة من أوكرانيا جراء الحرب، ستكون الجهود المبذولة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وعمل سلاسل الإمدادات الغذائية حاسمة الأهمية لتفادي حدوث أزمة غذائية في عام 2022 وحتى عام 2023، والشغل الشاغل للمنظمة الآن هو دعم موسم الزراعة الربيعي الجاري والحيلولة دون حدوث اضطرابات في حصاد المحاصيل الشتوية القادم، الذي عادة ما يتم في يونيو ويوليو، ويمكن أن يهدّد الأمن الغذائي بشدة في البلاد. فالزراعة تعتمد على الفصول. وليس ثمة ما نضيعه من وقت للاستعداد لموسم الخريف القادم".

وذكرت المنظمة أن الزراعة لها أهمية محورية بالنسبة إلى اقتصاد أوكرانيا، فهي تؤدي دورًا رئيسيًا في حماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش في مختلف أنحاء البلاد، والمنطقة أيضًا، وأن الدمار الهائل الذي طال المحاصيل والبنية التحتية جراء الحرب يعرّض إنتاج الأغذية والأمن الغذائي للخطر.