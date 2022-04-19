إزالة 3 حالات تعدِ على أراضي زراعية في أبشواي بالفيوم

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بالفيوم حملة مكبرة مساء اليوم لإزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية وتمكنت من إزالة فورية لعدد 3 حالات بناء مخالف.

كانت حملة تحت إشراف مراد رئيس مركز ومدينة أبشواى قد تمكنت من إزالة عدة مخالفات بناء علي الأراضي الزراعية ومنها بناء مخالف على مساحة 175 متر بناحية قصر بياض، وبناء آخر مخالف عبارة علي مساحة 20 متر تقريباً بعزبة الحرجاوية ،ومبنى آخر على مساحة 25 متر بناحية قصر بياض.

فيما قام قسم الإشغالات بمجلس المدينة برفع عدد 34 حالة إشغال طريق وباعة جائلين والتحفظ على مخالفات متنوعة شملت الحواجز الحديدية والموازين ومانيكانات ملابس ومفروشات وسجاد معروضه بالطريق العام.