 الناطق الرسمى باسم الجيش السوداني: لا نهاجم المدنيين ونصد هجمات الدعم السريع على القيادة العامة والقصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الناطق الرسمى باسم الجيش السوداني: لا نهاجم المدنيين ونصد هجمات الدعم السريع على القيادة العامة والقصر

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 6:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 6:54 م

 

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله، أن الجيش لا يهاجم المدنيين.

وأضاف عبدالله، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن نصد هجمات الدعم السريع على القيادة العامة والقصر".

واتهمت قوات الدعم السريع، مساء الأربعاء، الجيش السوداني بمهاجمة الأسر والمواطنين بحي جبره جنوب الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، فيما نفى الجيش السوداني الخطوة تماما.

ووصفت قوات الدعم السريع، الخطوة في بيان لها بالجبانة، وأكدت أنها منافية للقوانين والأعراف الدولية والأخلاق، وهددت قائلة "هذا المسلك من قبل قادة القوات المسلحة الانقلابية ومن خلفها الإرهابيين المتطرفين لن يمر مرور الكرام".


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