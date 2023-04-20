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أوكرانيا تعلن وصول منظومات باتريوت من ألمانيا وهولندا وأمريكا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:02 م

أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني الليفتنانت جنرال اوليكساندر بافليوك، وصول منظومات باتريوت للدفاع الجوي إلى بلاده من ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا.

وأعلن بافليوك، ذلك على تطبيق تليجرام، حسبما ذكرت اليوم الأربعاء، وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم).

وقال بافليوك: "منظومات الدفاع الجوي من هذا النوع سوف تسمح لنا بحماية أنفسنا من هجمات صواريخ كروز الروسية والطائرات المسيرة"، وشكر الشركاء على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بشكل كبير.

كانت ألمانيا قد سلمت إلى أوكرانيا نظام دفاع باتريوت لمساعدة البلاد على حماية نفسها من وابل الصواريخ الروسية المتكرر.

واتفقت كل من ألمانيا والولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بأحد الأنظمة، التي تعتبر أساسية لمواجهة هجمات روسيا على البنية التحتية المدنية.

وتلقى الجنود الأوكرانيون تدريبا من قبل ألمانيا والولايات المتحدة بموقع في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أجريت أيضا تدريبات مشتركة، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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