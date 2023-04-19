وقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضحية مقلب طريف قامت به نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريجز، الأمر الذي أدخل على أجواء الاجتماعات السياسية ابتسامة جميلة بين الدبلوماسيين والصحفيين والحضور، الذين كانوا في استقبال الوزير الروسي في كاراكاس.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» مازحت نائبة الرئيس الفنزويلي، وزير الخارجية الروسي، عندما اختبأت «رودريجز» خلف الباب، لتصدر صوتا بمجرد دخول «لافروف» من الباب متوجها إلى القاعة.

وظهرت رودريجز من خلف الباب، لتفاجئ لافروف أثناء دخوله إلى القاعة، حيث يجتمع مع نائبة الرئيس، في حالة تظهر حالة الصداقة والود بين المسؤولين الروس والفنزويليين، وذلك أثناء زيارة لافروف إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

🇻🇪❤️🇷🇺 تعرض لافروف لكمين في اجتماع في كاراكاس



جاء الوزير ، كجزء من زيارة عمل ، للقاء نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز.

بدأ الاجتماع بشكل غير متوقع - اتضح أن نائبة الرئيس رودريغيز تحب المزاح حتى في المناسبات الرسمية.😁 pic.twitter.com/qzS4JCpKYN — ben_mohsen🕵️ (@honesty___words) April 19, 2023

وحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي واصل جولته في أمريكا الجنوبية الثلاثاء من فنزويلا، إلى تشكيل اتحاد لمواجهة «الابتزاز الغربي».

وصرّح لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل: «من الضروري توحيد الجهود لمواجهة محاولات الابتزاز والضغط الأحادي غير القانوني من جانب الغرب»، مشيرا بذلك إلى «عالم متعدد الأقطاب».

وأجرى الوزير الروسي مساء الثلاثاء، محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أشار في تغريدة على تويتر إلى «لقاء لطيف يوطد العلاقات الثنائية وخطة التعاون بين البلدين».

وفنزويلا هي المحطة الثانية من جولة لافروف في أمريكا اللاتينية، بدأت بالبرازيل وستشمل كوبا ونيكاراغوا أيضا. وقال لافروف إن «فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا دول تختار مسارها بنفسها».