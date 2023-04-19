تحرير 34 محضرا تموينيا خلال حملة رقابية على الأسواق بمغاغة في المنيا

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية "بيع الدواجن والبدالين ومنافذ أهلا رمضان"، شملت شارع الجمهورية الشرقي، وشارع السلام ومنطقة المنشية بحي شمال المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير (34) مخالفة تموينية منها محضر تجميع طن ونصف سكر تمويني، و3 محاضر تجميع سلع تموينية غذائية مدعمين بغرض بيعهم بالسوق السوداء، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأضاف رئيس المركز، أن الحملة مرت على المخابز البلدية، وتم تحرير 13 محضر نقص وزن، و3 محاضر تجميع وتبديد دقيق مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء.

كما تم تحرير محضرين عدم الاحتفاظ بمكينة بيع الخبز بالمخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.