ما سر الحقيبة النووية الغامضة التي حملها بوتين معه إلى منطقة خيرسون؟

نشرت بعض القنوات التلفزيونية الروسية، مقاطع فيديو لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى منطقة خيرسون، حيث اتجهت الأنظار إلى حقيبة يد كان يحملها مساعده.



وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء، قالت المذيعة الروسية أولجا سكابييفا، إن تلك هي «الحقيبة النووية» للرئيس الروسي.



ولفتت إلى أنها «محطة محمولة لنظام التحكم الآلي للقوات النووية الاستراتيجية (كازبيك)، وهو يحملها معه بانتظام»، معتبرة أن «الأمر طبيعي»، على حد تعبيرها.



وفي تقرير له قال موقع ماركة الإسباني أن «Cheget» وهي الحقيبة الغامضة التي يحملها فلاديمير بوتين في كل مكان، حقيبة نووية ستكون جزءًا من نظام قيادة وتحكم عسكري آلي؛ تسلمها الزعيم الروسي في 31 ديسمبر 1999، ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن محتوياتها إلا مرة واحدة.



وقال الموقع إن الإعلان جاء عبر قناة تلفزيونية روسية، مع ذلك سعت الحكومة لإثبات أنها كانت واحدة من أقوى الدول في العالم من حيث السلاح.



ومن بين أمور أخرى، ذهبوا إلى حد القول إن بإمكانهم تفعيل نظام نووي من شأنه القضاء على ملايين الأرواح في غضون دقائق.