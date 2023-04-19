قال الفنان محمد فراج، إن الفضل يرجع لوالده في تعمله معنى الإخلاص والتفاني بعمله، لافتًا إلى أنه كان يرافق والده في ورشة «سمكري سيارات» وكان يبذل مجهودا كبيرا في مهنته.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «طريق تالت»، تقديم الإعلامية إيناس سلامة الشواف، على راديو «إنرجي»، مساء الأربعاء: «والدي كان سمكري من وأنا صغير معاه في الورشة».

وتابع: «كان بيشرف على كل تفصيلة في الشغل وأخدت منه الحتة دي، لما بتخلص وتدي لصنعتك حقها مهما كانت مرتبتك فيها، ربنا هيديك أكتر جزاء لإخلاصك وتعبك فيها».

وكشف عن حبه لمشاهدة التلفزيون منذ طفولته وما يعرض عليه من أفلام ومسلسلات، وبرامج الأطفال، وهو السبب الرئيسي في قربه وحبه لمهنة التمثيل.

وعلق: «محدش خدني من إيدي وقالي تعالى مثل، وجودي في الشغلانة كان وازع شخصي نابع من جويا، ولكن الأستاذ حسين محمود بالجامعة كان من الداعمين ليا وطلعني على المسرح».

وعن الأشخاص والمواقف التي أثرت عليه في حياته، أكد أن وفاة والده ووالدته استوقفته كثيرًا وما زالت آثارها وتوابعها موجودة، مضيفًا أن زوجته من ضمن الشخصيات التي أثرت في حياته وساعدته في التغيير من شخصيته بشكل كبير.

وذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي يوجد بها بعض الممارسات الخاطئة، ويجب استخدامها بشكل مفيد أكثر من ذلك، مؤكدًا أنه لم يعد يهتم بالتعليقات السلبية ويأخذ منها ما يُفيده فقط للبناء عليه ومحاولة تغييره للأفضل، وكذلك يضع في حساباته التعليقات الإيجابية التي تدفعه للأمام.

يذكر أن الفنان محمد فراج يشارك في مسلسل «حرب»، والذي يشارك في الجزء الثاني من السباق الرمضاني 2023، ويشاركه في العمل كلًا من الفنان أحمد السقا، وأحمد سعيد عبد الغني، وسارة الشامي، وإيناس كامل، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.