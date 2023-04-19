مستشار ألمانيا: الوضع في السودان صعب وخطير

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، الوضع في السودان، بأنه صعب وخطير، وذلك بعد أن قررت برلين وقف عملية كانت تزمع القيام بها لنقل مواطنين ألمان من السودان على متن طائرات عسكرية.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، قال شولتس في العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا ستحاول خلال عملية إنقاذ محتملة نقل رعايا دول أخرى من السودان.

وأضاف شولتس أن "الحرب التي اندلعت الآن في السودان بين الطرفين جاءت مباغتة للبلاد. كثيرون يائسون للغاية في البلاد".

وتحدث المستشار الألماني عن اندلاع أعمال عنف مروعة تشكل خطورة أيضا على رعايا دول أخرى "ولهذا السبب نشعر بأننا ملزمون بأن نضع في اعتبارنا إمكانية الإجلاء وأن نسهم في إنجاحه. إذا كنا سنقوم بشيء فإننا لن نقصره أبدا على أنفسنا فقط".

كانت الحكومة الألمانية أوقفت قبل ساعات عملية للجيش لإجلاء رعايا وأشخاص يحتاجون إلى الحماية من السودان وذلك بسبب مخاطر تتعلق بالوضع الأمني هناك. وجاء قرار الحكومة بعد أن بدأت العملية بالفعل حيث كانت طائرات تابعة للجيش الألماني أقلعت من شمال ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.