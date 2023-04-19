خبير اقتصادي: قرارات المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار ملزمة للحكومة والوزراء

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار ليصبح تحت رئاسة رئيس الجمهورية؛ ينتظر من ورائه جوانب إيجابية كثيرة في المستقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن النجاح المبدئي للقرار، يتمثل في قوة الشخصيات الواقع عليها الاختيار في تمثيل رئيس مجلس الوزراء وكذلك لجنة السياسة النقدية من خلال محافظ البنك المركزي وجميع الوزراء المعنيين إلى جانب ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وأوضح أن قرارات المجلس -المنعقد كل 3 أشهر- تلزم الحكومة والوزراء بتطبيقها على محمل الجد والأهمية؛ بهدف اتخاذ خطوات بناءة على أرض الواقع لدفع منظومة التصدير بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير بهدف تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات، ومتابعة مدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذها.