أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل 575 جنديا أوكرانيا في عدة مناطق قتال.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في اتجاه كراسنو-ليمان حيث تم القضاء على حوالي 75 جنديا خلال اليوم الماضي.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلتين من طراز "ميج-29" وواحدة من طراز "سو-25"، في مقاطعة خاركوف.

ولفت إلى أن القوات الروسية دمرت مخزن ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتم القضاء على حوالي 120 جنديا أوكرانيا في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيه خلال اليوم الماضي.

وفي المعارك التي تدور في اتجاه دونيتسك قال كوناشينكوف، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال اليوم حيث تم القضاء على حوالي 380 جنديا.

وأوضح أن القوات الروسية، حررت ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والوسط والجنوبية الغربية من أرتيوموفسك، كما تمكنت القوات الروسية من إحباط محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم مضاد على الوحدات الروسية في أرتيوموفسك وعدد من المناطق الأخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية.