اتحاد الكرة : تشكيل لجنة الانضباط قرار سليم وشرعي

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علّق محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بلاعب النادي الأهلي محمود كهربا.

وقال محمد أبو الوفا في تصريحات تليفزيونية: "الجواب القادم من لجنة الانضباط مؤرَّخ بتاريخ 16 أبريل واللجنة اتخذت قرارها في هذا التاريخ".

وأضاف: "لما الجواب اتفتح النهارده وجدنا لجنة الانضباط قامت بكتابة تاريخ 16 أبريل يعني يوم الأحد الماضي".

وتابع: "اتحاد الكرة طرف مُحايد في هذا الأمر، والجواب أتى لنا من لجنة الانضباط وتم إبلاغ الأندية به بمجرد وصوله لنا".

وأكمل: "اتحاد الكرة مش بيعمل حاجة غلط وتم تشكيل لجنة الانضباط بقرار سليم من اتحاد الكرة ولا توجد أي فبركة مطلقًا".

ولفت: "نحن على مسافة واحدة من الجميع واتحاد الكرة هو الأب الشرعي لكرة القدم في مصر، مضيفا: "كافة قرارات اتحاد الكرة سليمة ومدروسة".

وأتم: "كافة العقوبات الصادرة من لجان المسابقات يكون فيها عقوبة الغرامة والإيقاف معًا أو الغرامة فقط او الإيقاف فقط".