اتحاد الكرة : تشكيل لجنة الانضباط قرار سليم وشرعي

علّق محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بلاعب النادي الأهلي محمود كهربا.
وقال محمد أبو الوفا في تصريحات تليفزيونية: "الجواب القادم من لجنة الانضباط مؤرَّخ بتاريخ 16 أبريل واللجنة اتخذت قرارها في هذا التاريخ".
وأضاف: "لما الجواب اتفتح النهارده وجدنا لجنة الانضباط قامت بكتابة تاريخ 16 أبريل يعني يوم الأحد الماضي".
وتابع: "اتحاد الكرة طرف مُحايد في هذا الأمر، والجواب أتى لنا من لجنة الانضباط وتم إبلاغ الأندية به بمجرد وصوله لنا".
وأكمل: "اتحاد الكرة مش بيعمل حاجة غلط وتم تشكيل لجنة الانضباط بقرار سليم من اتحاد الكرة ولا توجد أي فبركة مطلقًا".
ولفت: "نحن على مسافة واحدة من الجميع واتحاد الكرة هو الأب الشرعي لكرة القدم في مصر، مضيفا: "كافة قرارات اتحاد الكرة سليمة ومدروسة".
وأتم: "كافة العقوبات الصادرة من لجان المسابقات يكون فيها عقوبة الغرامة والإيقاف معًا أو الغرامة فقط او الإيقاف فقط".