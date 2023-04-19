رئيس «برلمانية الشعب الجمهورى» بمجلس الشيوخ: يجب تمرير تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء قريبا



أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ سيناقش خلال الفترة المقبلة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذى سبق ووافقت عليه لجنة الإسكان، وسوف يساهم فى حل المشكلات المتعلقة بالبناء والقضاء على الفساد والبناء العشوائى والمخالف بالإضافة إلى المساهمة فى حل الأزمة الاقتصادية بعودة البناء مرة أخرى.

وأضاف أن هناك قوانين ضرورية ومن المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة من بينها قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى يعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات الماضية وتوسيع دائرة المستفيدين وتذليل جميع المعوقات أمام المواطنين، بجانب قانون الأحوال الشخصية التى تعمل الحكومة الآن على إعداد تعديلات بشأنه والذى يساهم فى تحقيق التوازن بين أفراد الأسرة والحفاظ عليها وتحقيق مصلحة الطفل الفضلى، فضلا عن قانون العمل الجديد أيضا الذى انتهى منه مجلس الشيوخ ويناقش حاليا بمجلس النواب والذى يعد من القوانين التى ستحدث توازنا بين صاحب العمل والعامل وحل المشكلات القديمة وتحديد الحقوق والواجبات للطرفين.

وعن الحوار الوطنى، قال وهبة إنه يمثل نقطة فاصلة وإحدى ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها من أجل بناء مستقبل واعد للشعب المصرى، مشيرا إلى أن الحزب قدم رؤيته ومقترحاته بشأن المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» للأمانة الفنية للحوار الوطنى.

وأضاف وهبة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه قدم الأسماء الممثلة عن الحزب التى ستشارك فى جلسات الحوار، لافتا إلى أنه شكل 19 لجنة موازية للجان الحوار الوطنى، وتم التنسيق مع أمانات المحافظات وتلقى مقترحاتهم حول مختلف القضايا من أجل إعداد توصيات موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بالشيوخ إلى أن الحزب عقد ثلاثة لقاءات مختلفة مع عدد من الأحزاب من بينهم مستقبل وطن وحماة الوطن والوفد والتجمع وغيرهم بالإضافة إلى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة عدد من الموضوعات المختلفة المتعلقة بالمحاور الثلاثة بالحوار الوطنى، موضحا أن الهدف من هذه اللقاءات البحث عن القواسم المشتركة مع الأحزاب الأخرى الموجودين بلجان الحوار لمواجهة التحديات التى تواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.