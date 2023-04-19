يعرض خلال موسم دراما رمضان مسلسل "سره الباتع"، الذي تدور أحداثه في زمنين مختلفين وأماكن مختلفة داخل مصر، أولها قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وتتشكل بها الجزء الأول من الأحداث، حيث تقع قصة السلطان حامد "أحمد السعدني"، وتحوله من فلاح بسيط إلى مناضل يترأس المقاومة ضد الحملة الفرنسية.



والجزء الآخر يدور في نفس القرية الريفية، التي تشمل الجزء الأكبر من الأحداث في هذه الفترة، واختيار المكان في المسلسل جزء أصيل من الأحداث على مستوى الزمنين؛ لشرح وتوضيح مدى ارتباط القرويين بالأضرحة والأرض وتطور شخصية الفلاح المصري، ومقاومته للغزاة أو الظالمين، وفق رؤية المخرج على مدار السنين.



الخط الدرامي للمسلسل والذي تقع فيه أحداث الحملة الفرنسية على مصر، هو جزء أساسي من قصة المسلسل، بل تقوم عليه قصة السلطان حامد كلها، وأثار المسلسل بطرحه أسباب فشل وعدم استمرار الحملة الفرنسية على مصر، النقاشات حول تاريخ هذه المرحلة وعلاقة المصريين بالفرنسيين خلال تواجدهم في الفترة من 1798 وحتى 1801م.



ونستعرض خلال السطور التالية بعض المعلومات التاريخية عن هذه المرحلة بناء على عدد من المصادر التاريخية.



* المقاومة والرفض.. مشاعر المصريين تجاه الحملة



جاء في مذكرات الكولونيل سلكوسكي أحد ضباط الحملة، أن المصريين وصلهم أخبار الحملة وكانوا في انتظارها، وكان الأهالي قد استعدوا وأعدوا العدة للمقاومة وحملوا السلاح وانضم إليهم المغاربة من ضواحي الثغر وتحصنوا بالأسوار، وعندما لاح الأسطول الفرنسي وأصبح في حدود النظر أرسل قادة الإسكندرية دعاه إلى القاهرة لينبئ المسئولين بوصول الفرنسيين.



وبذل أهل الإسكندرية كل ما في استطاعتهم لمقاومة الغزو والدفاع عن المدينة، وحصنوا بالأسوار وأمدوا الفلاح بالذخيرة وأعدوا السلاح، وحمل القادرون منهم ووضعوا المدافع في أماكنها على أسوار المدينة، ووقف الأهالي محتشدين حاملين السلاح مشاة وركباناً، رجالا ونساء، ولكن استطاع الجنود الفرنسيين التغلب عليهم لكثرة عدتهم وتميز سلاحهم، ولكن كان واضح مناوئة الأهلي للجيش الفرنسي منذ اللحظة الأولى، ووردت هذه المعلومات في كتاب "النضال الشعبي ضد الحملة الفرنسية".



ومن المواقف التي رواها بعض جنود الحملة في مذكراتهم، أن شجاعة الأهالي كانت منقطعة النظير، حتى أن رجلاً وامرأة اختفيا وراء إحدى النوافذ وأطلقا النار على بونابرت وسكرتيره الخاص، وكادا يقتلانهما لولا أن جنود الحرس تنبهوا لهما وهاجموها وقتلوهما، كما أن المصريين في مقاومتهم الأولى للجنود الفرنسية أنزلوا بهم خسائر فادحة فأصيب الجنرال كليبر بعيار ناري في جبهته، وأصيب الجنرال مينو بضربه حجر، وأصيب الجنرال أسكال، كما قتل اللواء ماس.



واستمرت مشاعر المصريين الرافضة حتى بعد انتصار الفرنسيين ووصولهم إلى القاهرة، ويتضح رفض المصريين للفرنسيين أيضاً في معركة شبراخيت، حيث تشكيل جيش مراد بك -أحد المماليك- الذي خرج لمواجهة الفرنسيين، كان 3 آلاف فقط من الجيش والبالغ عددهم 12ألفاً والباقي 9 آلاف، أي غالبية العدد الذي خاض المعركة كان من الفلاحين الذين لم يكونوا يملكون سلاحا، فحملوا العصى يواجهون بها المدافع.



فقد خرجت الألوف من الأهلي تهاجم أسطول الفرنسيين المتقدم في النيل فأغرقت منه 5 سفن، واستولت على سفينتين مسلحتين وجرحت الأميرال بيري، وقد أشار نابليون في مذكراته إلى دور الفلاحين في معركة إمبابة، كما أشار إلى ذلك كثير من الكتاب الفرنسيين مثل ريبو ودي لا جونكيير وريكاردو.



* لم تتوقف الكراهية.. نهج الحملة زاد الأزمة



تشير المصادر التاريخية إلى أنه برغم ما وعدت به القيادة الفرنسية من مراعاة لمشاعر الأهالي ومصالحهم وعدم مس هذه المصالح، فقد وقعت القيادة الفرنسية في أخطاء مختلفة أدت إلى زيادة مشاعر البغض تجاههم وإلى امتداد الاحتجاجات والمقاومة، ومنها:



- فرض الضرائب، عندما جاء الفرنسيون لم يقوموا بدراسة أحوال البلاد الضرائبية دراسة سليمة، وتركز هدفهم حول جمع الأموال لسد نفقات الحملة، وأنشئوا في كل مديرية مكتباً لتسجيل العقود، وفرضوا رسوماً على التسجيل لم تكن مفروضة من قبل، كما أعلنوا أن الملكية التي لا تسجل في 30 يوماً تنتزع من أصحابها وتصادر، وتسجيلات للبيع والبدل والتنازل وفرضت رسوم على جميعها، كما فرضوا ضرائب سنوية على جميع أصحاب الحرف والصناعات.



- تعامل الجنود الفرنسيين بطريقة النهب والتخريب أثار غضب الأهالي وأشعل النفوس رغبة في الانتقاد، حيث وصف الجنرال بليار في يومياته تصرف الجنود الفرنسية وقال: "روح التذمر كانت سائدة في الجيش والضباط لعدم اكتراثهم بالواجب تركوا الجنود يجوبون القرى وينهبون كل ما تصل إليه أيديهم".



- صدور أوامر إلى المصريين بحمل الشارة الفرنسية، فقد طلب نابليون أعضاء الديوان الذي شكله وأراد أن يلبسهم طيلسان الجمهورية الفرنسية ذي الألوان الثلاثة، ووضعه على كتف الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان، ولكن الأخير رمى به إلى الأرض غاضباً، وحاول نابليون أن يقنع الأعضاء بلبسه فرفضوا، وأصدر نابليون أوامره في هذا اليوم أن يحمل سكان مصر الشارة وأن ترفع الراية الفرنسية في كل مكان فرفض المصريون قبول الأوامر.



- إعدام محمد كريم في 6 سبتمبر 1798، وقد تسبب موته في غضب المصريين، فقد كانوا ينظرون إليه أنه زعيما وطنيا، وصور تيبودو في كتاه تاريخ نابليون أثر إعدام محمد كريم وقال: "إن إعدام هذا الشريف هو أول عمل من التصرفات المتعددة التي وجهت فيها التهم إلى نابليون".



ويقول خوان كول في كتابه "مصر تحت حكم بونابرت": "واجه الفرنسيون مشاكل وتمرد ومقاومة في كثير من بقاع مصر داخل الدلتا وخارجها وفي الإسكندرية وفي القاهرة، التي شهدت قوة عارمة من التمرد والمقاومة الباسلة، وكانت مآذن القاهرة العديدة تعج أصواتها بضرورة مقاومة الظالمين وأعداء الله".



وتابع، "وسجل بونابرت شهوره بالقلق بعد أن أصبحت الأمور خطيرة ولم تفلح تهدئة الشيوخ الموالين له للشارع المصري، ولم يكن أهل القاهرة بمفردهم، حيث توافد فلاحون ومواطنون من البدو من كل الأرجاء على ظهور الخيل لينضموا إلى المقاومة، وحوصر حي الأزهر في أحد المعارك مع المقاومة، حيث أصدر بونابرت أوامره لصفوف المشاة المسلحين بالقنابل اليدوية بحصار حي الأزهر، وأمر بإطلاق نيران المدفعية من القلعة على حي الأزهر، وذلك ما ذكر فيدو روسييو في مذكراته، وكان يواجه المصريون أسلحة الفرنسيون القوية بالشوم والعصى والأسلحة الضعيفة، ولكن كانوا قادرين على إحداث إصابات وخسائر كبيرة في الصفوف الفرنسية".



وأبرز مسلسل "سره الباتع" هذه الجوانب الواردة في كثير من المراجع التاريخية، وخاصة طرق مواجهة الفلاحين للفرنسيين بالعصى والأسلحة التي لم يكونوا على دراية واسعة بها، وكانت شخصية السلطان حامد هي النموذج الأبرز لتقديم صورة للفلاح المصري وقوته في مقاومة المحتل، وهي من أكثر شخصيات المسلسل جودة في البناء الدرامي وتطور الشخصية من فلاح قوي البنيان يعاون أهالي بلده إلى زعيم ومناضل يجوب اسمه البلاد بعد تكبيد الجنود الفرنسيين خسائر ضخمة.



ويضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم، من بينهم حسين فهمي، وخالد الصاوي، وأحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، ومفيد عاشور، وأحمد وفيق، وعمرو عبدالجليل، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، وريم مصطفى، ومأخوذ عن قصة "سره الباتع" الموجودة ضمن المجموعة القصصية "حادثة شرف" للأديب يوسف إدريس، ومعالجة درامية وإخراج خالد يوسف.