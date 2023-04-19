الكرملين: إرسال كوريا الجنوبية أسلحة إلى أوكرانيا يعني تورطها ضمنا في الصراع

حذرت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء، من أن إرسال كوريا الجنوبية أسلحة إلى أوكرانيا سيعني ضمنا تورطها في الصراع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن إمدادات الأسلحة من كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا ستعني أن سول متورطة بطريقة ما في الصراع.

وأضاف معلقا على شحنات أسلحة محتملة من كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا: "من المؤكد أن أي إمدادات أسلحة ستعني ضمنا تورطا معينا في هذا الصراع"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن كوريا الجنوبية "اتخذت موقفا عدائيا" تجاه روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والإعلان عن إمدادات الأسلحة المحتملة هو استمرار لتلك السياسة.

وأضاف: "لا يوجد شيء جديد هنا، للأسف، من حيث العقوبات وأشياء أخرى. اتخذت ول موقفا غير ودي تماما في هذه القصة. وبطبيعة الحال، ستبذل محاولات لجر المزيد من الدول بشكل مباشر إلى هذا الصراع".

ولم يستبعد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في تصريحات نُشرت في وقت سابق اليوم، أن توافق بلاده على إمداد أوكرانيا بالأسلحة ، إذا كان هناك تهديد خطير لسكانها أو إذا تم انتهاك قوانين الحرب بشكل صارخ.