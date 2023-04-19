محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم ويسلم أجهزة العرائس لغير القادرات

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حفظة القرآن الكريم، وسلم أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرات، خلال حفل ختام الأنشطة الرمضانية لأحد المؤسسات الخيري الذي عقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب كامل فيصل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

وأكد المحافظ أن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير من خلال التداخلات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة، وهو أمر متفق عليه بالعديد من دول العالم، لافتاً إلى أن مصرنا الغالية متميزة جداً فى هذا الجانب، من خلال شبكة متسعة لأنشطة للحماية الاجتماعية لجميع طوائف المواطنين المستحقين للرعاية والدعم.

وأضاف أن العمل الخيري والتطوعي، من الأمور الدالة على رقي الشعوب، والإحساس بمعاناة الآخرين يتطلب ميزات خاصة في الأفراد المتطوعين، واستعدادهم الشخصى لذلك العمل لرصد ما يمر به أفراد المجتمع في كافة مناحي حياتهم المعيشية، لافتاً إلى أن تكاتف وتعاون شعب مصر يظهر دائماً خلال الأزمات، ورغم ما يواجه مختلف دول العالم من صعوبات، فإن مصرنا الأبية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قادرة على العبور إلى المستقبل بأمان.

وتابع أن إطلاق مبادرة "كتف في كتف" تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، قبيل شهر رمضان الفضيل، كمبادرة للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، من خلال العمل التكاملي وليس التنافسي، بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أسهمت بشكل كبير في مساندة ومساعدة أهالينا الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالآخرين والإحساس بظروفهم المعيشية وتوفير ما يلزمهم للحياة الكريمة.