المفتي يوضح حكم القسم بالمصحف

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حكم الحلف بالمصحف، بأن الأصل في القسم هو الحلف بالله، مُبينًا أن الله عز وجل يقسم بالزمان وبالمكان وببعض الأشياء.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كل يوم فتوى»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك خلاف بين الفقهاء في القسم بالمصحف الشريف، ولكن طائفة كبيرة من العلماء لا يمنعون القسم بالمصحف لكونه من الأمور المعظمة في الإسلام.

وأشار إلى أنه بناءاً على إيجاز الحلف بالمصحف، ترتب على ذلك أحكام الحنث بالحلف بالمصحف، مؤكدًا أن الأصل ألا يقسم الإنسان استشهادًا بالآية الكريمة «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ».

ونوه بأن من قصد اليمين كذبًا، يكون يمينه غموس وهو اليمين الذي لا كفارة له، إلا الغمس في نار جهنم، ويوجد بعض العلماء يقولون إنه يمكن للإنسان التوبة الشديدة والندم لأن الشخص أقسم بلفظ الجلالة في موطن الكذب.