استمرار الحملات الانتخابية في اليونان قبل بدء التصويت شهر مايو المقبل

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يواصل الزعماء السياسيون اليونانيون جولاتهم الانتخابية، قبل الانتخابات، المقرر أن تجرى في 21 مايو المقبل.

وسيزور رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، جزيرة "كورفو" وسيبدأ برنامج رحلته في الجزيرة، الواقعة على البحر الأيوني، بزيارة لمنشآت ثقافية وسياحية، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

وفي الساعة الواحدة بعد الظهر، سيحضر وسيتحدث في عرض للبرنامج التنموي لمنطقة جزر البحر الأيوني.

وفي الساعة السابعة مساء، سيتحدث ميتسوتاكيس في حدث ينظمه حزبه الحاكم "الديمقراطية الجديدة" في "المسرح الإقليمي لبلدية كورفو".

ومن جهة أخرى، سيزور زعيم المعارضة اليساري، ألكسيس تسيبراس مدينة "دراما" شمال البلاد. وسيتحدث زعيم حزب ائتلاف اليسار الراديكالي "سيريزا" في اجتماع في المعهد الموسيقي التابع للبلدية في الساعة السابعة مساء.