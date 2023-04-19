المفوضية الأوروبية تقاضي سلوفاكيا بسبب التمييز ضد أطفال الغجر

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها ستحيل سلوفاكيا إلى المحكمة، بسبب فشلها في معالجة الفصل بين أطفال الغجر (الروما) في المدارس.

وذكر بيان صحفي أن أطفال أقلية الروما العرقية: "غالبا ما يتم وضعهم في مدارس للتلاميذ المصابين بإعاقات عقلية خفيفة".

وأضاف البيان أنه غالبا ما يتم الفصل بين أطفال الغجر، في التعليم في مدارس أو فصول منفصلة.

وتقول المفوضية إن تلك الممارسات تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي "التي تمنع بصرامة التمييز على أساس الأصل العرقي، في مجالات رئيسية من الحياة، بما في ذلك التعليم".

وكانت المفوضية قد أثارت بالفعل القضية مع سلوفاكيا في عام 2015، لكن جهود الإصلاح، التي اتخذتها براتيسلافا لم تسفر عن نتائج كافية، حسب البيان.