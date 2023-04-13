التشكيل الرسمي لمباراة طلائع الجيش وفيوتشر بالدوري الممتاز

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يستضيف فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عماد النحاس، نظيره فيوتشر مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق المواجهة المرتقبة بين طلائع الجيش وفيوتشر في التاسعة والربع مساءًا، والتي ستقام على ستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الطلائع في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: أحمد زولا، محمد كماتشو، خالد سطوحي، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة.

الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، محمود وادي.

فيما يمثل فريق فيوتشر في مواجهة اليوم كل من:

محمود جنش في حراسة المرمى

الدفاع: علي محمود، علي الفيل، محمود مرعي، جوناثان نغويم

خط الوسط: عبدالكريم الوادي، غنام محمد، ناصر ماهر

الهجوم: محمود عبد العال، أحمد عاطف، هشام عادل.